44 morts dans une frappe de missiles russes sur Dnipro : l'attaque la plus meurtrière contre des civils en Ukraine

La ville de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, a été la cible d'une frappe de missiles russes la semaine dernière, causant 44 morts et 79 blessés, selon des responsables. Une vingtaine de personnes seraient encore également portées disparues.





Les équipes d'urgence ont dégagé neuf tonnes métriques de décombres lors d'une opération de recherche et de sauvetage ininterrompue, selon le conseil municipal de Dnipro. Cette attaque a été la plus meurtrière contre des civils dans un seul endroit depuis le printemps. Les victimes comprenaient également cinq enfants, plus de 400 personnes ont perdu leur maison.

Une sollicitation de la Cour pénale internationale Cette frappe meurtrière contre une cible civile a suscité l'indignation et la démission mardi d'un conseiller présidentiel ukrainien qui avait déclaré que le missile russe avait explosé. Cependant, l'armée de l'air ukrainienne a souligné que le pays ne possède pas de système capable d'abattre les missiles russes Kh-22, qui sont du type qui a frappé l'immeuble.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il traduira en justice les responsables de cette attaque, affirmant que c'est une "tâche fondamentale" pour l'Ukraine et ses alliés occidentaux. Il a également ajouté que cette frappe à Dnipro relève de la compétence de la Cour pénale internationale et que toutes les opportunités nationales et internationales seront utilisées pour garantir que les responsables de cette attaque soient condamnés à des peines légales.