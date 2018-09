4355 IVG pratiquées à La Réunion en 2017

Selon les chiffres publiés vendredi par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), le nombre d’IVG pratiquées en France reste assez stable depuis 2001. L’étude intègre les territoires ultra-marins. Les départements et régions d’outre-mer sont plus concernés, en proportion, que la métropole.



4355 IVG ont ainsi été pratiquées à La Réunion en 2017. Bien que le nombre d’IVG pratiquées à La Réunion est le plus élevé des départements d’outre-mer (voir le tableau plus bas), il demeure le moins élevé des territoires ultra-marins en proportion de sa population, soit 20,7 IVG pour 1000 femmes de 15 à 49 ans à La Réunion.



13.400 dans les départements d’outre-mer



A titre de comparaison, 3003 IVG ont été pratiquées en Guadeloupe (soit 33,6 pour 1000 femmes), 2108 IVG en Martinique (26,4 pour 1000), 2338 IVG en Guyane (33,0 pour 1000) et 1621 à Mayotte (25,6 pour 1000).



L’année dernière, 216.700 IVG ont été recensées en France, dont 13.400 dans les seuls départements et régions d’outre-mer. "Depuis 2001, le nombre d’IVG varie, chaque année, entre 215.000 et 230.000", note le rapport.



Selon cette étude, les femmes de 20 à 24 ans restent les plus concernées, mais le recours à l’IVG se constate dans toutes les tranches d’âge, avec un taux de recours en légère baisse chez les moins de 20 ans depuis 2010, alors qu’il augmente chez les 25-39 ans.