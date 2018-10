<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul 432 kilos de brocolis donnés à l’épicerie sociale et solidaire du Bernica La mairie de Saint-Paul s’engage dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.





Le temps était compté puisque « si le don alimentaire n’avait pas pu être réalisé, les brocolis auraient dû être jetés », précise Sandrine Fontaine, directrice de la restauration scolaire et de la nutrition à la mairie de Saint-Paul. Ces brocolis ont été distribués aux adhérents de l’épicerie solidaire du Bernica de 9h30 jusqu’à 16h30 ce jeudi 11 octobre.



« En faisant don d’une denrée fraîche et périssable, la mairie de Saint-Paul contribue à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous en avons profité pour sensibiliser les adhérents sur cette problématique », précise Emmanuel Auber, président de l’association le « Kaddy Solidaire » du Bernica.



Environ 70 familles ont bénéficié de ce don alimentaire, à l’heure où nous écrivons ses lignes, il ne reste plus que deux cartons de brocolis, soit environ 4 kilos.



Aussi, dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, l’épicerie « Kaddy solidaire » du Bernica organise une foire alimentaire le 17 octobre prochain. À partir de 9h30 et jusqu’à 15h30, « une collation sera offerte aux personnes présentes le matin. Dans la journée, nous procèderons à l’écoulement des stocks et nous distribuerons gratuitement des denrées alimentaires », précise le président de l’association « Kaddy Solidaire ».



Epicerie solidaire et solidaire du Bernica

Ouverte le mardi et le jeudi de 9h12h et de 13h-16h

Tel : 0692 84 79 74 Ce mercredi 10 octobre, la restauration scolaire a fait don de 432 kilos de brocolis à l’épicerie sociale et solidaire du Bernica, le « Kaddy Solidaire ». En raison de la grève nationale du 9 octobre dernier, la restauration scolaire n’a pas été en mesure d’écouler son approvisionnement de brocolis, elle en a fait don à cette épicerie des hauts de la commune.Le temps était compté puisque « si le don alimentaire n’avait pas pu être réalisé, les brocolis auraient dû être jetés », précise Sandrine Fontaine, directrice de la restauration scolaire et de la nutrition à la mairie de Saint-Paul. Ces brocolis ont été distribués aux adhérents de l’épicerie solidaire du Bernica de 9h30 jusqu’à 16h30 ce jeudi 11 octobre.« En faisant don d’une denrée fraîche et périssable, la mairie de Saint-Paul contribue à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous en avons profité pour sensibiliser les adhérents sur cette problématique », précise Emmanuel Auber, président de l’association le « Kaddy Solidaire » du Bernica.Environ 70 familles ont bénéficié de ce don alimentaire, à l’heure où nous écrivons ses lignes, il ne reste plus que deux cartons de brocolis, soit environ 4 kilos.Aussi, dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, l’épicerie « Kaddy solidaire » du Bernica organise une foire alimentaire le 17 octobre prochain. À partir de 9h30 et jusqu’à 15h30, « une collation sera offerte aux personnes présentes le matin. Dans la journée, nous procèderons à l’écoulement des stocks et nous distribuerons gratuitement des denrées alimentaires », précise le président de l’association « Kaddy Solidaire ». Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > Centres de loisirs : 900 marmailles prêts à être accueillis pour les vacances d’octobre Marmailles et gramounes se retrouvent à Carosse