4,2M€ supplémentaires pour améliorer l’habitat et « booster » le BTP

C’est une convention importante qui a été signée par le Préfet Jérôme Filippini et le Président du Département Cyrille Melchior ce mercredi 17 juillet à la Préfecture. En présence des acteurs du Bâtiment et de travaux publics (BTP), ils ont acté l’engagement de l’État à consacrer en 2024 une enveloppe de 4,2 M€ destinée à l’amélioration de l’habitat des personnes vulnérables.

« Nous avons obtenu de l’État qu’une enveloppe correspondant à 10% de la ligne budgétaire unique (LBU) soit mobilisée pour ces opérations de l’habitat des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Afin de répondre aux objectifs d’augmentation du volume de réalisations, de simplification et de réduction des délais, une enveloppe correspondant à 5% de la LBU destinées à ces opérations d’amélioration de l’habitat, sera programmée et instruite selon des modalités simplifiées par le Département. De ce fait, en plus des 25 M€ que le Département consacre chaque année à ces opérations, cette enveloppe va nous permettre de réaliser 300 chantiers supplémentaires et soutenir ainsi le secteur du BTP, ses entreprises et ses emplois » a annoncé Cyrille Melchior. Pour la période 2024/2026, la Collectivité s’est fixé comme objectif de permettre à 2 000 à 3 000 ménages fragiles de bénéficier chaque année de travaux d’amélioration de leur logement.

Les demandes émanant des familles seront instruites par le Département et les paiements seront réalisés par la DEAL. Mise en œuvre par les opérateurs agréés à la fois par la Département et la DEAL, la phase opérationnelle des travaux débutera dès le mois d’août 2024prochain.

Par ailleurs, le Département développe de nouveaux partenariats avec les CCAS des communes sur la base des expérimentations en cours à Saint-Pierre, à Bras-Panon et à travers les opérations financées dans le cadre des Pactes de Solidarité Territoriale et de sa 3e génération (2024-2026) rebaptisée Pacte Département et Territoires. Le Conseil départemental et le CCAS de Petite-Île ont travaillé aussi sur la mise en œuvre « d’auto-amélioration » accompagnée, pour 20 familles. Les vice-présidents du Département Serge Hoareau et Jeannick Atchapa, respectivement maires de Petite-Ile et de Bras-Panon ont assisté à la signature de la convention ce 17 juillet à la Préfecture.