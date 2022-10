Communiqué 42 jeunes engagés s'envolent pour la métropole

Dans le cadre du recrutement armée de Terre, 42 jeunes engagés se sont envolés pour la métropole le mardi 4 octobre 2022 au soir afin d’honorer leur contrat et de commencer leur carrière. Par N.P - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 10:34

Le communiqué :



Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de La Réunion, a organisé, le 06 septembre 2022, une signature de contrat d’engagement sous la présidence du Colonel VILBÉ commandant le Recrutement IDF et OM, de monsieur Jean-François HOAREAU 1er adjoint au maire de Saint Denis et en présence du Chef du CIRFA de La Réunion.



Au premier rang national des recruteurs pour les 18 – 25 ans, l’armée de Terre est un partenaire majeur des jeunes pour l’emploi à la Réunion.

Au-delà d’un métier, l’armée de Terre offre de vraies perspectives de parcours professionnel et d’expérience de vie aux jeunes français de tous niveaux scolaire. Cette année, ce sont ainsi 16.000 nouveaux soldats qui rejoindront leur premier régiment d’affectation.



Soucieuse de participer à la promotion de l’égalité des chances, l’armée de Terre agit pour optimiser le recrutement des jeunes français originaires d’Outre-mer et notamment en océan indien. C’est dans ce contexte que 42 jeunes volontaires ont signé leur premier contrat d’engagement dans les locaux du CIRFA de St-Denis sous la houlette du Chef de bataillon Henri, Chef du recrutement de la Zone Océan Indien.



Parmi ces nouveaux frères d’armes, Brice au 2 RH pour le renseignement, Jean-Nicolas au 21E RIMA, Thomas et Larry au 7E BCA, Baptiste, Samuel et Lucas au 126E RI, Stéphen, Isaac et Warren au 16E BCP, Jarell au RMT, Orlando au 5E RD pour l’Infanterie. Florian, Halidi, Laurent et Emeline au 3E RAMA, Swann au 68E RAA pour l’Artillerie. Jean-Brad, Rémi et Ayad au 6E RG, Evan, Mattéo, Yvan et Rohan au 13E RG pour le Génie. Ouyouni, Joachim, Lorenzo et Alexandre au 1E RIMA, Samuel au 1E RCA, Clovio et Esteban au 12E RC pour la Cavalerie Blindée. Hugo et Faiz au 41E RGT TRS pour les Transmissions. Josué, Jérémy et Joshua au 515E RGT TRAIN, Ryan au POLE OAN ORLEANS OLIVE pour la Logistique. Shyven au 3E RMAT pour la Maintenance. Jordab et Guillaume à la BSPP pour le pompiers de Paris, Wavier et Tony à l’UIISC 7 pour la sécurité civile.



Pour plus d’informations, contacter le CIRFA de La Réunion au 02 62 93 50 75 ou à l’adresse suivante cirfa-terre-saint-denis-la-reunion.chef.fct@intradef.gouv.fr.



CIRFA de La Réunion

Caserne Lambert

Avenue du CBA Lambert,

BP 67709

97709 SAINT-DENIS CEDEX

