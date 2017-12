Société 418€ le Paris-Réunion avec Corsair : la guerre du ciel continue !





Cette dernière propose un vol aller/retour Paris-Réunion, entre février et avril 2018, à partir de 418 euros. cette première formule se fait avec le transport exclusif d'un bagage cabine ne dépassant pas 12 kg.



La seconde offre promotionnelle est à peine plus salée pour les porte-monnaies. Comptez 488 euros pour ce même trajet tout en bénéficiant cette fois de 23 kg de bagages en soute.



Ces offres calées pour le printemps 2018, une période généralement moribonde pour toutes les compagnies, vient ici rivaliser avec l'offre la moins chère de French Blue selon les mêmes conditions de transport bagages, mais sans les repas chez French Blue...



20€ plus cher mais les repas sont compris avec Corsair



Rappelons en effet que French Blue avait joué, lors de son arrivée tambour battant au mois de juin 2017, sur son offre jamais vue jusque-là dans le ciel réunionnais de



En effectuant une simulation de vol aller-retour avec des dates prises au hasard : 15 février pour l'aller depuis Paris et le 28 février au départ de Gillot, les plateformes de réservation des deux compagnies affichent ainsi un 389 euros pour le low-cost French Blue et donc 418 euros pour Corsair.



