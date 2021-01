La grande Une 400 impacts de foudre depuis midi, risque orageux présent jusqu'à mercredi après-midi

Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 12 Janvier 2021 à 17:44 | Lu 2301 fois

Vigilance fortes pluies suite au passage de la dépression tropicale Danilo



La Préfecture explique :



Comme précisé dans les prévisions de Météo-France dans le communiqué de 11h40, des pluies se sont produites sur l'île ce mardi 12 janvier 2021 après-midi avec des évolutions orageuses sur les régions Sud et Ouest :

- 400 impacts de foudre relevés

- 90mm de pluies en 3 heures au Tampon, à Petite France.



Ces orages s'estomperont en début de soirée.



Mais, les pluies vont continuer sur l'île cette nuit, notamment dans l'Est et le Nord de l'île. Le risque orageux perdure.

Les averses s'estomperont le mercredi 13 janvier, mais le risque orageux sur les régions Ouest et Sud sera donc présent dans l'après-midi avec des pluies localement fortes.







Les intempéries liées à Ex-Danilo



Ex-Danilo : Intempéries sur toute La Réunion



Vigilance fortes pluies dans l'Ouest, le Sud et le Sud-Est



Les images des intempéries dans l'Ouest et le Sud







En conséquence, la plus grande prudence est de mise et il est recommandé de :

- Ne vous déplacez qu'en cas de nécessité.

- S'il vous est absolument indispensable de vous déplacer, soyez très prudents, respectez, en particulier, les déviations éventuellement mises en place.

- Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent l'être soudainement, ainsi que les radiers submergés.

- Signalez votre départ, votre destination et votre arrivée à vos proches.

- Évitez d'entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature, ainsi que toute promenade en forêt ou sortie en montagne, sans l'avis d'un professionnel ou d'une personne compétente.

- Dans les zones inondables, prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les zones rarement touchées par les inondations.

- Prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faites une réserve d'eau potable.Si vous utilisez un dispositif d'assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté par l'électricité, prenez vos précautions en contactant votre établissement de santé ou votre association de prise en charge.

- Faites attention à l'eau du robinet : ne pas oublier qu'elle peut rester impropre à la consommation au moins 48h après l'arrêt des pluies.

- Dans tous les cas, si la situation de votre domicile l'exige (zone inondable, bordure de ravine,..), préparez-vous à l'évacuation éventuelle de celui-ci.

- Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez attentifs à leurs conseils.