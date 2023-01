A la Une . 40 morts dans un accident de bus : Un deuil national de trois jours décrété au Sénégal

C'est l'accident le plus meurtrier ces dernières années au Sénégal. Dans la nuit de samedi à dimanche, une violente collision entre deux bus a provoqué la mort de 40 personnes et causé plus de 87 blessés. Par NP - Publié le Lundi 9 Janvier 2023 à 08:14

Le drame s'est produit aux alentours de 3 heures du matin non loin de la ville de Kaffrine, à 250 km de la capitale Dakar. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce serait l'éclatement d'un pneu qui aurait provoqué la collision.



Un deuil national de trois jours à compter d'aujourd'hui a été décrété par le président sénégalais Macky Sall.



Ce dernier a promis des mesures "rapides" pour éviter un nouveau drame de ce genre. Un conseil interministériel se réunira aujourd'hui afin de prendre des mesures portant sur l'état des véhicules, le contrôle technique, la délivrance du permis de conduire ou encore les horaires de transport.