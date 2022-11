Communiqué 40 missions de Service Civique Solidarité Seniors au sein du CCAS de Saint Denis

Par N.P - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 10:32

Le communiqué :



Le début d’année 2023 est le moment opportun pour s’engager dans une mission de Service Civique qui a du sens. Et pourquoi pas en Service Civique Solidarité Seniors avec des missions au sein du CCAS de Saint Denis ?



Avec 40 missions ouvertes sur les mairies de secteur de la ville de Saint Denis, le CCAS de Saint Denis et l’AND-SC2S invitent les jeunes de 16 à 25 ans à s’engager dès maintenant en Service Civique Solidarité Seniors.



Le Service Civique Solidarité Seniors : un dispositif qui prend appui sur la force de l’intergénérationnel



A partir de janvier 2023, les jeunes peuvent effectuer une mission de Service Civique Solidarité Seniors et, de ce fait, contribuer à la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Ces missions qui profitent aux aînés sont enrichissantes également pour les jeunes car elles leur permettent, entre autres, de développer de nouvelles compétences.



Si pour 88% des jeunes et 92% des seniors interrogés lors de la première édition du « Baromètre des relations intergénérationnelles »(1) le renforcement des relations entre les générations est un moyen de lutter contre la dégradation de la santé mentale des seniors, ce dispositif représente également un vrai tremplin vers l’avenir pour les jeunes. En effet, 71% (2) des anciens volontaires du Service Civique ont trouvé un emploi, un stage ou une formation dans les 4 à 8 mois suivant leur mission.



Des activités gratifiantes au service des aînés



Formés pour leur mission et encadrés par leur tuteur au sein du CCAS, les jeunes engagés pourront mettre en place, auprès des seniors, des activités utiles et adaptées aux besoins identifiés.



Ainsi ils auront pour missions principales



- D’aller vers les gramounes du secteur sur lequel ils interviennent pour évaluer leurs besoins

- Rapprocher les personnes âgées de leurs droits en les orientant vers les services du CCAS

- Organiser des visites de convivialité à domicile pour lutter contre l’isolement des personnes âgées

- Proposer des activités telles que des jeux pour stimuler la mémoire, du bricolage, du jardinage, du tricot, de la cuisine, etc

- Participer à la réduction de la fracture numérique (accès aux droits, ludique, famille etc…)



Grâce à la richesse des rencontres, toutes les missions proposées dans le cadre du Service Civique Solidarité Seniors auront un seul mot d’ordre : convivialité et bienveillance.



Devenir volontaire est accessible à tous les jeunes, sans condition de diplôme ou d’expérience : seule la motivation compte. Il suffit d’avoir entre 16 et 25 ans à la date du début de la mission (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap), d’être de nationalité française, ou ressortissant européen, ou originaire d’un autre pays et résider légalement en France depuis plus d’un an. Un seul Service Civique par jeune est possible.



Vous pouvez d’ores et déjà candidater via le lien suivant :



Lancée en 2021, le SC2S a pour ambition de mobiliser plusieurs milliers de jeunes auprès de personnes âgées tous les ans, grâce à l’implication active des acteurs de la jeunesse et du Grand Âge.

Service Civique Solidarité Seniors, qu’est-ce que c’est ?

6 à 12 mois consacrés à la solidarité envers les seniors 24h par semaine, avec 2 jours de congés par mois*

Une indemnité de 600,94€ par mois**

Une formation commune pour tous les jeunes du Service Civique Solidarité Seniors Une découverte des métiers et formations du secteur et des possibilités de bénévolat post service civique

Un encadrement par des tuteurs formés et motivés

Une protection sociale complète (santé et retraite)

*3 jours pour les mineurs



(1 Baromètre mené par OpinionWay du 3 au 8 février 2022 auprès de 1113 personnes âgées entre 16 et 25 ans et 1119 personnes de 65 ans et plus.

