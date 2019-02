40 foyers participent au Défi zéro déchet dans l’ouest

40 foyers volontaires de Saint-Paul et des quatre autres villes du Territoire de la Côte Ouest (TCO) s’engagent dans la démarche de réduction de leurs ordures. Voici le concept du Défi zéro déchets.Un démarche portée par le TCO en partenariat avec l’association Zéro déchet La Réunion et le soutien financier de l’ADEME. Les participants se retrouvaient pour la première fois ce samedi 16 février 2019 lors d’une réunion d’information collective.Ces foyers témoins, retenus à l’issue d’un appel à candidatures, vont recevoir un accompagnement spécifique. Objectif: apprendre les méthodes afin de diminuer le contenu de leurs poubelles. Il s’agit d’une expérimentation grandeur nature.“Démontrer que cela est accessible à tous et inspirer d’autres usagers grâce à l’exemple de ces foyers témoins”, soulignent les services du TCO dans un communiqué.Ce défi durera quatre mois. Le but vise à convaincre la population de s’engager durablement dans ce même type de démarche.Les sélectionnés pratiqueront par exemple des pesées quotidiennes sans mesure de réduction de déchets. Puis mettront en pratique aux moins trois gestes quotidiens afin de diminuer leur quantité.Retrouvez ici toutes les prochaines étapes. Pour rappel, on produit dans l’ouest en moyenne 560 kilos par habitant et par an. C’est dont le moment de se mobiliser et d’adopter des réflexes faciles pour inverser la tendance.