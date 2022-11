"40% des cancers sont attribuables à nos modes de vie", selon le ministre de la Santé

Le ministre François Braun a l’intention de réduire le nombre de cancers à 60.000 par an d’ici à 2040 contre 150.000 par an à ce jour. Dépistage et prévention sont les deux mots-clefs lancés par le ministre à l’occasion de la convention nationale Unicancer.



Le ministère mise sur la prévention afin de lutter contre le cancer, celle-ci étant jugée insuffisante puisque les nouveaux cas détectés chaque année sont dus à nos modes de vie. Il estime que les décès liés au cancer du sein pourraient être évités grâce à une plus grande participation au dépistage organisé.



Un prix dissuasif a été maintenu sur l’ensemble des produits du tabac afin de réduire les cancers évitables. La mise en place de rendez-vous aux âges clés de la vie (25, 45 et 65 ans) est prévue.



Le ministre a aussi annoncé sa volonté d’atteindre les dix millions de personnes dépistées d’ici à trois ans.



La vaccination est un autre enjeu majeur contre les infections à papillomavirus humain, les HPV, liés à l’apparition de plusieurs cancers. Limiter les séquelles pour les malades du cancer, en améliorant la qualité de vie des patients, est listé comme une des priorités.