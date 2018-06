40 ans de dialyse au CHU : Nicole fait partie des premières dialysées de l’île

Elle fait partie des premières dialysées de l’île. Ce jeudi marque les 40 ans de dialyse au CHU de La Réunion de Nicole, "la plus longue période de traitement par dialyse sur l’île", indique le CHU.



A 61 ans, Nicole a commencé ses premières séances en 1978 et suit depuis ce traitement trois fois par semaine. Une petite fête a été organisée en son honneur par le CHU de La Réunion et les équipes du Centre de Dialyse de St-Denis.



Plus de 20 000 séances de dialyse sont réalisées chaque année au CHU. Un traitement lourd et couteux reçu par plus de 1 600 patients à La Réunion.