40 Saint-Pauloises montent au Bassin Vital

La manifestation, Bouger Ô Féminin, continue. Plus de 40 femmes effectuaient une randonnée ce vendredi 28 septembre 2018. Direction pour elles le Bassin Vital.



Avec beaucoup d’efforts au programme. Jugez plutôt : deux heures de balade et un dénivelé supérieur à 350 mètres ! Tous les jeudis se tient une randonnée de ce type. La prochaine se déroulera sur le sentier des pêcheurs le 29 novembre. Cette sortie s’inscrit dans le cadre de la manifestation Bouger Ô Féminin portée par la ville de Saint-Paul.



Elle se décline en trois catégorie d’événements. L’un, réservé aux femmes (Bouger Ô Féminin), le second, dédié aux seniors (Bouger Ô Seniors) et le troisième, destiné aux hommes et aux femmes (Bouger Ô Ansamn). Plusieurs quartiers de la commune saint-pauloise accueillent ces opérations jusqu’au 5 juillet 2019.



La motivation



À Vue-Belle, Bellemène, Saint-Gilles-les-Hauts, Plateau Caillou, Hangar, Sans-Souci, Saint-Paul centre, Saline-les-Bains, La Saline, Bois Rouge, Tan Rouge, Bois-de-Nèfles, Petite France, Savanna, Barrage, Hermitage, l’Étang Saint-Paul, Carosse, Corbeil, Rue Jacquot et Eucalyptus.

Des séances sportives organisées dans des salles polyvalentes, des gymnases, des Cases, des Maisons pour tous, au Dojo et à la piscine de ces différents secteurs. Vous pourrez obtenir plus de renseignements sur les inscriptions au local des éducateurs (entre la piscine de Saint-Paul et les jeux d’eau) au site du beach-tennis ou au service des Sports de la commune saint-pauloise au 19 rue Évariste-de-Parny (dernier étage du CCAS).



Choisir les activités



Vous pouvez contacter ce service au 02 62 34 49 34, par fax au 02 62 45 05 23 ou à sports@mairie-saintpaul.fr pour obtenir plus de détails. Pour participer à Bouger Ô, il faut être âgé de 18 ans et de plus de 55 ans pour la catégorie Senior.



Vous devez remplir une fiche d’inscription et vous munir de plusieurs pièces justificatives : deux photos d’identité, un certificat médical de moins de trois mois, un justificatif d’adresse et une attestation d’assurance responsabilité civile.



