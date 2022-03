A la Une . 4 voies de Ste-Marie : un motard contrôlé à 171 km/h, permis retiré et véhicule en fourrière

Les gendarmes de l'Escadron départemental de la sécurité routière ont mené de nouvelles opérations de prévention sur des secteur accidentogènes de La Réunion. Par NP - Publié le Vendredi 11 Mars 2022 à 11:31

Un motard à 141 km/h à Saint-Leu



Le jeudi 10 mars 2022 après-midi, les motocyclistes de la brigade motorisée de la Rivière Saint-Louis ont opéré un contrôle vitesse sur la RN1A, sur le secteur entre Saint-Leu et l'Etang-Salé.



En l'espace de deux heures, huit infractions ont été constatées parmi lesquelles six dépassements de la vitesse autorisée, une conduite sous l'emprise de stupéfiants et un défaut d'assurance.



CARTON ROUGE : Un pilote de deux-roues motorisé a été contrôlé à 141 km/h sur une portion limitée à 80 km/h. Son permis lui a été retiré sur le champ et sa moto a pris la direction de la fourrière.





Au cours de la soirée, de 19h30 à 22h30, les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît ont réalisé un contrôle des flux sur le secteur de Sainte-Marie.



Ce dispositif avait pour objectif principal la recherche des conduites addictives et des excès de vitesse, sur la RN2 où la vitesse est limitée à 90 km/h.



9 infractions ont été constatées parmi lesquelles :

- 1 Conduite sous stupéfiants,

- 1 CEEA délictuelle 0.70 mg/l

- 2 défauts d'assurance

- 5 excès de vitesse



Trois automobilistes et un pilote se sont vus retirer leur permis de conduire immédiatement et leur véhicule partir en fourrière administrative.



CARTON ROUGE : Un pilote de deux-roues motorisé qui roulait à cette heure tardive de la soirée à une vitesse de 171 km/h pour une vitesse de 90 km/h autorisée.



Son permis lui a été retiré sur le champ et sa moto a pris la direction de la fourrière. Il expliquera son inconscience devant le tribunal judiciaire dans les semaines à venir.