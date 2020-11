Faits-divers 4 voies de Ste-Clotilde : Les travaux de dégagement terminés

Un camion a perdu son chargement sur la quatre voies à Ste-Clotilde en direction de Ste-Marie. Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 à 06:21 | Lu 1695 fois





La Direction des routes et les forces de l’ordre sont sur place.

Dans un communiqué la DRR indique que la route est fermée à la circulation dans le sens Nord/Est pour permettre les travaux de dégagement.



Par ailleurs, la bretelle d’insertion dans le sens Nord/Est est également fermée.



Une déviation est mise en place par l’échangeur du Chaudron et la RN102.



A 9h, les travaux de dégagement sont terminés. L’accident s’est produit avant 6H ce matin. Un camion a perdu son chargement de parpaing sur la chaussée. Sa remorque s’est renversée sur la voie de droite de la quatre voies à Ste-Clotilde au niveau de la Jamaïque.La Direction des routes et les forces de l’ordre sont sur place.





