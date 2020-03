4 nouveaux cas de Covid-19 à La Réunion ce lundi soir, 75 au total

Alors qu'un premier bilan de la préfecture et de l'ARS annonçait 6 cas nouveaux de Covid-19 ces dernières 24 heures, un nouveau bilan vespéral fait état de 4 cas de plus, soient 10 cas ce lundi. Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 sur l'île s'établit ainsi à 75 à 21H30.



L'ARS et la cellule régionale de Santé Publique France recherchent les personnes contact ayant un risque de contamination par ces nouveaux cas avérés, par des contacts rapprochés et prolongés.