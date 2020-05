A la Une . 4 mois de prison ferme pour avoir frappé son père

Un homme de 25 ans a été condamné à 16 mois de prison, dont 8 avec sursis pour avoir frappé son père et menacé à l’aide d’un couteau.

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 23 Mai 2020 à 08:31 | Lu 389 fois

Comme le révèlent nos confrères du Quotidien, le tribunal de Saint-Pierre a condamné Jérémy C pour avoir frappé son père avant de le menacer à l’aide d’une arme blanche. Les faits remontent à mercredi dernier. Le jeune homme de 25 ans avait consommé de l’alcool et du zamal, le rendant agressif envers son père. Une colère débouchant sur un déchaînement de violence.



Le père, atteint de schizophrénie, se confiera le lendemain à son assistant de vie à domicile. C’est cela qui déclenchera la suite de la procédure. Une violence sur son géniteur qui n’est pas une première. En 2018, le fils avait déjà été condamné à 8 mois avec sursis pour les mêmes faits sur son père. Un sursis révoqué par la suite pour des violences sur sa compagne qui lui vaudront 6 mois de prison fermes. Une condamnation pour alcoolémie au volant en 2019 vient compléter un casier judiciaire bien chargé.



Le fils, vivant du RSA et de ses connaissances en carrosserie, s’était installé chez son père depuis qu’il avait quitté le domicile de sa copine il y a un mois. En plus des 12 mois de prison, dont 8 avec sursis, il a interdiction de se rendre chez son père, une obligation de soins et de formation. Il devra en plus payer 600€ de préjudice à la victime.