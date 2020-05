A la Une ... 4 individus interpellés pour une série de cambriolages, leurs gardes à vue prolongées Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 5 Mai 2020 à 18:05 | Lu 280 fois

Ce mardi matin, la gendarmerie, suite à des investigations, a procédé à l'interpellation de 4 individus qui seraient impliqués dans une série de cambriolages dans tout le nord du département. Beaucoup de commerces étaient visés mais également des résidences principales.



Les suspects ont été placés en garde à vue, les auditions auront pour but de déterminer les responsabilités de chacun d'eux et le nombre de cambriolages commis. Pour l'heure, les gardes à vue ont été prolongées.



