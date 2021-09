Education 4 étudiants, dont Miss Réunion Dana Virin, récompensés du Prix de la Légion d’honneur

L’Université de La Réunion a organisé la première édition du Prix de La Légion d’honneur de l’Enseignement supérieur visant à récompenser quatre étudiants méritants. Ceux-ci ont élaboré des projets dont la vocation principale est d’aider ceux qui en ont besoin. Par GD - Publié le Samedi 18 Septembre 2021 à 17:13

Le communiqué :



Créée en 2010, la démarche « l’Honneur en action » vise à récompenser des projets dont la vocation principale est d’aider ceux qui en ont besoin. Grâce à un système de mécénat d’entreprises, elle apporte un soutien matériel, humain ou financier à des porteurs de projets, leur permettant ainsi de poursuivre leur engagement de façon concrète et vigoureuse au service de la Nation.



Dans le cadre de cette démarche, la section des membres de la Légion d’Honneur Réunion (SMLH) et l’Université de La Réunion, en partenariat avec les établissements E. Leclerc de La Réunion, co-organisent la première édition du Prix de La Légion d’Honneur de l’Enseignement Supérieur visant à récompenser quatre étudiant·e·s méritant·e·s.



Ce concours fait partie des actions programmées au cours de l’année 2021 à l’occasion du Centenaire de la SMLH (1921-2021). Un concours, ouvert à l’ensemble des 1292 étudiants inscrits à l’Université de La Réunion en deuxième année de Master au titre de l’année universitaire 2020-2021, a donc été lancé au mois de mars 2021.



Huit candidat·e·s ont été présélectionné·e·s par le jury sur la base de leurs qualités intellectuelles et humaines (qualité du travail fourni et résultats obtenus ; engagement et persévérance dans l’effort ; état d’esprit et intégrité morale ; sens de l’honneur et rayonnement).



Le 24 juin 2021, ces candidat·e·s ont été invité·e·s à se présenter pour un entretien portant sur leur personnalité, leurs projets et leur vision pour l’avenir.



Parmi les 8 candidats sélectionnés, 4 gagnant·e·s ont été primé·e·s ce vendredi 17 septembre 2021du Prix de la Légion d’Honneur de l’Enseignement Supérieur, en présence de

Pr Frédéric MIRANVILLE, Président de l'Université de La Réunion,

M. Ary LANGENIER, Président par intérim de la section de La Réunion de la SMLH,

Madame Ajaguy PERMALE, Responsable communication corporate et RSE des établissements E. LECLERC de La Réunion,

M. Erwan POLARD, secrétaire général adjoint de l'Académie de La Réunion,

Madame Flora AUGUSTINE-ETCHEVERRY, Vice-Présidente du Conseil Départemental

Pr. Wilfrid BERTILE, élu chargé du co-développement régional, de la pêche et des relations extérieures du Conseil Régional



• Le Prix spécial du jury (300 euros) a été remporté par Emma SOLE, Master 2 Master Métiers de l'Enseignement de l'Education et de la Formation Recherche en éducation à Institut national supérieur du professorat et de l'éducation ;



• Le 2ème prix ex aequo (500 euros) a été attribué à Dana Anama VIRIN, MASTER 2 Monnaie Banque Finance Assurance à UFR Droit et Economie ;



• Le 2ème prix ex aequo (500 euros) a été remporté par Lila ZELLER, Master 2 Histoire à UFR Lettres et Sciences Humaines.



• Le 1er prix (1500 euros) a été remporté par Thomas SORRES, Master 2 Droit Public à UFR Droit et Economie.





L'ensemble des candidat·e·s nominé·e·s



• Hilarie BOYER, Master 2 Management du bien-être physique et mental des individus et des organisations à l’UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement

• Sébastien LHOUMEAU, Master 2 Biodiversité, écologie, évolution Parcours Biodiversité & Ecosystèmes Tropicaux Terrestres à UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement

• Dylan MUSSARD, Master 2 Master Métiers de l'Enseignement de l'Education et de la Formation – Allemand, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation

• Lucas PARMENTIER, Master 2 Economie Appliquée à UFR Droit et Economie

• Emma SOLE, Master 2 Master Métiers de l'Enseignement de l'Education et de la Formation Recherche en éducation à Institut national supérieur du professorat et de l'éducation

• Thomas SORRES, Master 2 Droit Public à UFR Droit et Economie

• Dana Anama VIRIN, MASTER 2 Monnaie Banque Finance Assurance à UFR Droit et Economie

• Lila ZELLER, Master 2 Histoire à UFR Lettres et Sciences Humaines.





Les membres du Jury



SECTION DES MEMBRES DE LA LÉGION D'HONNEUR REUNION

• Ary LANGENIER, Vice-Président et président par intérim

• Christiane ANDRE, Vice-Présidente

• Bernard SALVA, membre du bureau



UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

• Pr Gilles LAJOIE, Président du Conseil Académique

• Dr Marceline DUCROCQ-GRONDIN, Vice-présidente du Conseil d’administration en charge de la Formation et de la vie universitaire

• Dr Hélène PONGERARD-PAYET, Maître de conférences HDR, Droit public



LES ETABLISSEMENTS E. LECLERC

