4 communes ont dépassé le seuil du couvre-feu

Le Préfet de La Réunion s'est entretenu avec les acteurs politiques et économiques de La Réunion en ce début de semaine. Après avoir annoncé la semaine dernière, la mise en place d'une nouvelle stratégie de lutte contre l'épidémie de Coronavirus, Jacques Billant devrait dans les prochaines heures appliquer plusieurs mesures qu'il venait tout juste d'évoquer.Le Préfet de La Réunion avait réaffirmé sa volonté de mettre en place une stratégie territorialisée. Il serait donc possible qu'un couvre-feu soit mis en place dans certaines villes de l'île Quatre communes dépassent aujourd'hui le taux d'incidence qui peut déclencher le couvre-feu (plus de 100 cas pour 100.000 habitants) : Saint-Louis, Saint-Leu, La Possession et Le Port.Le Préfet de La Réunion doit ce mercredi communiquer sur l'évolution de l'épidémie de Coronavirus à La Réunion. Il pourrait alors annoncer de nouvelles mesures pour les communes où le taux d'incidence grimpe fortement mais aussi au sujet des centres commerciaux : Des restrictions sont prévues dès que La Réunion dépasse le taux de 50 cas pour 100.000 habitants