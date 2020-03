4 cas de coronavirus confirmés: "Pas d'affolement mais il faut faire plus attention"

Depuis hier, quatre cas de personnes positives au coronavirus-covid19 dans le département ont été confirmés par la préfecture et l’ARS . Pour réduire les risques d’infections, les autorités invitent à adopter des gestes simples: se laver régulièrement les mains, tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique ou encore ne pas se serrer la main…Ce jeudi, dans les rues du Tampon et devant les supermarchés, "on ne s’affole pas", assure Clara, jeune mère famille. "L’annonce est toute récente, il faut attendre que l’information fasse son chemin mais inconsciemment ça nous affecte et on va finir par faire les courses en cas de pénurie"." Je ne vais pas changer mes habitudes mais je fais plus attention à moins serrer les mains, moins sortir. Il fraudra bien qu’on continue à vivre, je ne m’affole pas encore", relativise une cliente d’un supermarché.