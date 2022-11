CCIR 4 apprentis du Centhor en immersion dans le prestigieux restaurant du Sénat

Pierrick ROBERT, Président de la CCI de La Réunion et ses membres élus, entourés du Sénateur Michel DENNEMONT, de la conseillère départementale Adèle ODON, et du directeur territorial de LADOM, Alexandre IMHOFF, étaient réunis ce jour dans le cadre de la mobilité de 4 apprentis du CENTHOR au restaurant du Sénat. Par CCIR - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 08:17

C’est une expérience hors du commun que s’apprêtent à vivre Charlton, Kevin, Florian et Thomas, apprentis au CENTHOR de la CCI de La Réunion en Brevet Professionnel Arts du Service et de la Cuisine.



Du 18 au 27 novembre prochain, les 4 jeunes évolueront dans le cadre exceptionnel des cuisines et salles de réception du Sénat.



Cette immersion se déroulera pendant la semaine du Congrès des Maires de France représente une véritable opportunité pour les jeunes de découvrir le terroir national, de réaliser, produire et servir des mets dont les saveurs et aspects ont été vus en centre de formation.