4 ans après, hommage aux victimes de Charlie Hebdo

Il y a quatre ans, le 7 janvier 2015, les frères Kouachi avaient pris d'assaut la rédaction de Charlie Hebdo.



L'attaque fait 12 tués, parmi lesquelles les dessinateurs Cabu, Wolinksi, Honoré, Tignous, l'ex-directeur de la rédaction Charb et l'économiste Bernard Maris.



Une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs s'est déroulée ce matin devant les locaux du journal en présence notamment du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, de son secrétaire d’État Laurent Nunez et des familles des victimes.



La délégation s'est rendu ensuite Porte de Vincennes là où deux jours plus tard, le 9 janvier 2015, Amedy Coulibaly avait pris en otages des clients de l'Hyper Cacher. Un des otages avait été tué lors de l'assaut par les forces de l'ordre.



Les attaques terroristes avaient fait une autre victime, la policière Clarissa Jean-Philippe, assassinée à Montrouge par Amedy Coulibaly.