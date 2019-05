"4 Robinets" : Demande de limitation vitesse

Nous habitants de la Pointe au Sel les hauts « 4 Robinets », souhaitons par cette lettre attirer votre attention sur les problématiques de circulation que connait le chemin Départemental 11, dans sa traversée de la Pointe au Sel les hauts, des dangers qu’il fait courir à la population du quartier, du fait des vitesses excessives des véhicules tout au long de l’année.



En effet dans cette partie d’agglomération, nous souhaitons une aspiration à trouver une configuration susceptible de freiner le flux de circulation et de ramener la vitesse autorisée à 30 Km/h par arrêté avec délibération du Conseil Municipal.



Monsieur le Maire, nous en appelons à votre devoir de sécurité envers vos administrés. La sécurité des riverains diminue et la vitesse des véhicules en est la cause.



C’est pourquoi, nous habitants de « 4 Robinets » en général riverains des chemins : SALEM, AMITIÉ, ROCHES TENDRES, CASIMIR, du RAIL, et les locataires du lotissement TAMARINIER de la SODEGIS, vous sollicitons aujourd’hui, persuadés que l’installation de ralentisseurs, après délibération du Conseil Municipal et l’instruction du dossier par le Service des Routes du Conseil Départemental, chargé du travail, permettrait de réduire les vitesses des véhicules, tout en augmentant la sécurité de vos administrés.



Nous vous en remercions par avance d’accueillir cette demande favorablement et de la mettre à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal.



Dans l’attente d’une rencontre sur le terrain, si votre emploi du temps vous le permet, nous vous prions d’agréer Monsieur le Maire l’expression de nos salutations distinguées.