4 Réunionnais ont reçu la Légion d'Honneur ce 14 juillet

Comme le veut la tradition, ce jour de fête nationale est aussi celui de la remises de médailles de la Légion d'Honneur. Ce matin, après l'honneur aux drapeaux, le préfet de La Réunion Amaury de Saint-Quentin a remis la Légion d'Honneur au grade de chevalier à trois Réunionnais d'excellence : Axel Gauvin, François Cartault, et Jacqueline Bourgeat.



Axel Gauvin est écrivain, il oeuvre à valorisation du créole dans la société réunionnaise, notamment par l'élaboration d'une graphie qui tente de tenir compte des variétés phonologiques du créole et de sa lisibilité. Il préside "Lofis la Lang", association de promotion de la langue créole.



François Cartault est médecin chercheur. Arrivé en 1975 à La Réunion, il crée en 1988 le premier laboratoire de génétique de l'île. Il a à son actif 44 ans de service. Ses travaux de se sont orientés vers l’identification de gènes de maladies spécifiques de La Réunion et de Mayotte. Trois gènes ont été identifiés pour des maladies génétiques non décrites ailleurs dans le monde : syndrome Ravine, syndrome de Larsen-Bourbon et Xeroderma Pigmentosum.



Jacqueline Bourgeat, née Hibon, est vice-présidente d'une association de lutte contre le cancer, avec 51 ans de service. Son association accompagne notamment les enfants hospitalisés en Oncologie Pédiatrique au CHU de Bellepierre.



Mémona Hintermann, née au Tampon, journaliste grand reporter et membre du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, a quant à elle été élevée au grade d'officier de la Légion d'Honneur par le président de la République, à Paris.