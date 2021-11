Rubrique sponsorisée 4 Bonnes raisons de trier ses déchets recyclables avec Fourmize !

Fourmize propose une solution innovante de collecte de déchets recyclables auprès des particuliers. La promesse ? « Bien trier, c’est gagner » : Triez donc et vous serez récompensés ! Comment ? En apportant vos déchets triés, vous cumulez des points (les Mizes) utilisables chez des partenaires pour avoir des remises ! Et la solution continue à se développer pour s’adresser à de plus en plus de Réunionnais. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 à 14:14





1) Prendre soin de l’environnement

Fourmize collecte 12 matières recyclables triées : papier, carton, plastique transparent (PET), plastique opaque (PEHD), emballage plastique secondaire (PEBD), verre, cannette, conserve, textile, DEEE, piles, ampoules. De quoi déposer la majorité de vos emballages ! Toutes les matières sont redirigées vers des filières de recyclages ou des associations pour leur donner une seconde vie.



2) Gagner des récompenses

Plus vous apportez de déchets ménagers recyclables triés, plus vous augmentez votre pouvoir d’achat. Le système digital est très simple et ludique. Vous vous inscrivez sur le site www.fourmize.com.

Vous triez vos déchets recyclables par matière

Vous les apportez dans les points d’apports volontaires : les fourmizières

Un fourmizeur vous accueille pour répondre à vos questions, vérifier votre tri et peser vos déchets. Selon un barème par matière le poids est transformé en Mizes directement sur votre compte.

Depuis votre compte vous créez un coupon valable chez le partenaire de votre choix. Près de 50 partenaires récompensent les particuliers qui trient leurs déchets en leur offrant des remises contre leurs Mizes ! 7 catégories de partenaires : Restauration, Grande distribution, Beauté, Déco, Voiture, loisirs, service. De quoi vous faire plaisir !



3) Améliorer le tri et la revalorisation des déchets à la Réunion

Le tri chez vous, à la source, permet à certaines matières comme l’emballage plastique secondaire (PEBD) d’être recyclé localement. Vous trouvez cet emballage autour de vos packs de lait, d’eau, de papier toilette… Cette matière reste propre et Fourmize la dépose chez Bourbon Plastique Emballages pour être recyclée péi. Le recycleur peut localement refaire cet emballage, ou les sacs de caisses des supermarchés, pour créer une économie circulaire.



En triant vos déchets à la maison, vous vous assurez que les matières seront de meilleure qualité pour être recyclées.

En triant nos déchets à la source, nous avons un tri de qualité, en quantité et nous favorisons la création de solutions de revalorisation locale pour demain.



4) Favoriser la création d’emploi d’insertion

Fourmize est une entreprise d’insertion, reconnue d’utilité sociale. C’est avant tout une solution humaine. Chaque fourmizière crée de l’emploi. Ces points d’apports volontaires de déchets sont animés par des salariés en parcours d’insertion. Ce sont eux, les fourmizeurs, qui pourront répondre à vos questions sur le tri, s’assurer de la qualité de vos apports et peser vos déchets.

Nous avons tous des questions face au recyclage.



Après 2 ans d’expérience avec des fourmizières au Port et à La Possession, Fourmize se développe pour s’adresser aux Réunionnais du nord de l’ile. C’est en partenariat avec les Grands Centres, la Cinor et Nicollin que la 3ème fourmizière de l’ile ouvre à Sainte Clotilde, sur le parking du Centre Commercial Grand Nord. Chaque partenaire contribue pour apporter une solution concrète et améliorer les performances de collecte. Voici 4 bonnes raisons pour vous inscrire gratuitement et trier vos déchets recyclables avec Fourmize.Fourmize collecte 12 matières recyclables triées : papier, carton, plastique transparent (PET), plastique opaque (PEHD), emballage plastique secondaire (PEBD), verre, cannette, conserve, textile, DEEE, piles, ampoules. De quoi déposer la majorité de vos emballages ! Toutes les matières sont redirigées vers des filières de recyclages ou des associations pour leur donner une seconde vie.Plus vous apportez de déchets ménagers recyclables triés, plus vous augmentez votre pouvoir d’achat. Le système digital est très simple et ludique.Près de 50 partenaires récompensent les particuliers qui trient leurs déchets en leur offrant des remises contre leurs Mizes ! 7 catégories de partenaires : Restauration, Grande distribution, Beauté, Déco, Voiture, loisirs, service. De quoi vous faire plaisir !Le tri chez vous, à la source, permet à certaines matières comme l’emballage plastique secondaire (PEBD) d’être recyclé localement. Vous trouvez cet emballage autour de vos packs de lait, d’eau, de papier toilette… Cette matière reste propre et Fourmize la dépose chez Bourbon Plastique Emballages pour être recyclée péi. Le recycleur peut localement refaire cet emballage, ou les sacs de caisses des supermarchés, pour créer une économie circulaire.En triant vos déchets à la maison, vous vous assurez que les matières seront de meilleure qualité pour être recyclées.En triant nos déchets à la source, nous avons un tri de qualité, en quantité et nous favorisons la création de solutions de revalorisation locale pour demain.Fourmize est une entreprise d’insertion, reconnue d’utilité sociale. C’est avant tout une solution humaine. Chaque fourmizière crée de l’emploi. Ces points d’apports volontaires de déchets sont animés par des salariés en parcours d’insertion. Ce sont eux, les fourmizeurs, qui pourront répondre à vos questions sur le tri, s’assurer de la qualité de vos apports et peser vos déchets.Nous avons tous des questions face au recyclage.Après 2 ans d’expérience avec des fourmizières au Port et à La Possession, Fourmize se développe pour s’adresser aux Réunionnais du nord de l’ile. C’est en partenariat avec les Grands Centres, la Cinor et Nicollin que la 3ème fourmizière de l’ile ouvre à Sainte Clotilde, sur le parking du Centre Commercial Grand Nord. Chaque partenaire contribue pour apporter une solution concrète et améliorer les performances de collecte.