<<< RETOUR Département de La Réunion

3èmes Rencontres départementales sur le Tremplin pour l’Activité des Jeunes (TAJ)





Le Réseau Points Chances est animé et financé en partie par le Département et le Fonds Social Européen, et se compose des structures suivantes : BGE, Couveuse Reus.it, Initiative Réunion Entreprendre, ADIE, AD2R, Energies Alternatives Réunion, ainsi que la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, de la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce et de l’Industrie.



Un dispositif d’aide pour encourager plus fortement l’initiative économique des jeunes Mis en place le 30 mai 2016 par la Collectivité départementale, le Tremplin pour l'Activité des Jeunes, dit TAJ, est un dispositif d’accompagnement des Réunionnais en difficulté vers une insertion professionnelle durable grâce à l'entreprenariat. « Dans une île frappée par le chômage dont près de 60 % de jeunes, nous avons mis en place des leviers pour les accompagner. Le TAJ leur permet de créer leur propre entreprise et de les accompagner dans la réussite de leur projet. Ils prennent des initiatives dans tous les domaines notamment dans la domotique, l’informatique, l’aide à la personne, des activités à vocation tant économique que sociale... Notre jeunesse est conquérante, dynamique, talentueuse et accompagnée, les résultats sont exceptionnels avec près de 85 à 90 % de réussite. Je tiens à rassurer les jeunes : au-delà des difficultés, il y a la réussite. » a déclaré le Président du Département.

Dans l’Hémicycle du Palais de la Source, ils ont pu débattre avec les partenaires mais aussi écouter le témoignage de jeunes qui ont fait le choix de créer leur entreprise. Par exemple, Anne-Gaëlle Nayagom a 24 ans et a créé son entreprise grâce au TAJ. Elle a pu leur expliquer son parcours « Il faut croire en son projet et en soi. Je voulais créer mon entreprise dans la conception graphique et le développement des réseaux sociaux. J’ai eu des difficultés mais je n’ai jamais baissé les bras. Si on n’a pas cette dynamique, cette volonté, on ne réussit pas » a-t-elle précisé.



1 000 jeunes soutenus depuis le lancement du TAJ Ce dispositif a permis, depuis sa création en 2016, de soutenir 1 000 Réunionnais en difficulté d’insertion professionnelle et porteurs de projets dans la création de leur propre emploi.

«Chaque année, ce sont près de 300 jeunes que nous accompagnons. Le Département les soutient à hauteur maximale de 8 000 €, ce qui correspond à un investissement d’environ 2 M€ par an. Nous avons simplifié les procédures pour mieux accompagner les porteurs de projets » a ajouté le Président du Département.



Signature de convention avec les structures du réseau Points Chances

A l’issue de la matinée-débat, le Président du Département a signé une convention qui lie la Collectivité et l’ensemble de ses partenaires « Nous avons l’ambition d’accompagner ces jeunes notamment celles et ceux qui veulent créer leur entreprise. Aussi, nous avons besoin de conforter notre réseau sur tout le territoire » a indiqué le Président.



Contacts Téléphone : 02 62 94 29 28

Adresse e-mail : creation.entreprise@cg974.fr

Numéro Vert : 0 801 801 000 Ce mardi matin, plus de 150 jeunes de 20 à 30 ans avaient répondu présents à l’invitation du Conseil départemental et des partenaires du Réseau Points Chances. Cette matinée d’échanges leur a permis de trouver, sur un même site, tous les partenaires et d’obtenir les bonnes réponses pour se lancer dans la création de leur entreprise.Le Réseau Points Chances est animé et financé en partie par le Département et le Fonds Social Européen, et se compose des structures suivantes : BGE, Couveuse Reus.it, Initiative Réunion Entreprendre, ADIE, AD2R, Energies Alternatives Réunion, ainsi que la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, de la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce et de l’Industrie.Mis en place le 30 mai 2016 par la Collectivité départementale, le Tremplin pour l'Activité des Jeunes, dit TAJ, est un dispositif d’accompagnement des Réunionnais en difficulté vers une insertion professionnelle durable grâce à l'entreprenariat. « Dans une île frappée par le chômage dont près de 60 % de jeunes, nous avons mis en place des leviers pour les accompagner. Le TAJ leur permet de créer leur propre entreprise et de les accompagner dans la réussite de leur projet. Ils prennent des initiatives dans tous les domaines notamment dans la domotique, l’informatique, l’aide à la personne, des activités à vocation tant économique que sociale... Notre jeunesse est conquérante, dynamique, talentueuse et accompagnée, les résultats sont exceptionnels avec près de 85 à 90 % de réussite. Je tiens à rassurer les jeunes : au-delà des difficultés, il y a la réussite. » a déclaré le Président du Département.Dans l’Hémicycle du Palais de la Source, ils ont pu débattre avec les partenaires mais aussi écouter le témoignage de jeunes qui ont fait le choix de créer leur entreprise. Par exemple, Anne-Gaëlle Nayagom a 24 ans et a créé son entreprise grâce au TAJ. Elle a pu leur expliquer son parcours « Il faut croire en son projet et en soi. Je voulais créer mon entreprise dans la conception graphique et le développement des réseaux sociaux. J’ai eu des difficultés mais je n’ai jamais baissé les bras. Si on n’a pas cette dynamique, cette volonté, on ne réussit pas » a-t-elle précisé.Ce dispositif a permis, depuis sa création en 2016, de soutenir 1 000 Réunionnais en difficulté d’insertion professionnelle et porteurs de projets dans la création de leur propre emploi.«Chaque année, ce sont près de 300 jeunes que nous accompagnons. Le Département les soutient à hauteur maximale de 8 000 €, ce qui correspond à un investissement d’environ 2 M€ par an. Nous avons simplifié les procédures pour mieux accompagner les porteurs de projets » a ajouté le Président du Département.A l’issue de la matinée-débat, le Président du Département a signé une convention qui lie la Collectivité et l’ensemble de ses partenaires « Nous avons l’ambition d’accompagner ces jeunes notamment celles et ceux qui veulent créer leur entreprise. Aussi, nous avons besoin de conforter notre réseau sur tout le territoire » a indiqué le Président.

Département de La Réunion Lu 62 fois





Dans la même rubrique : < > Commémoration des travailleurs engagés de La Réunion au Lazaret de la Grand Chaloupe Le Département et l’Etat signent une convention cadre pour lutter contre les violences conjugales : visite de Marlène Schiappa à La Réunion