3ème journée portes ouvertes de la pépinière municipale du Port

Ce mercredi matin, la pépinière municipale du Port ouvrait ses portes pour la troisième année consécutive. L'occasion était de nouveau offerte aux visiteurs d'échanger avec le personnel municipal et d'observer le travail effectué tout au long de l'année par les agents. La ville du Port a su au fil des ans végétaliser un territoire pourtant aride, apportant de la fraicheur et de la verdure, améliorant ainsi largement le cadre de vie des Portois. Elle offre à ce jour 47m2 d'espaces verts par habitant.



Des stands de sensibilisation aux problématiques environnementales et des ateliers récréatifs se sont tenus toute la journée, autour des thèmes de l'eau, des abeilles, du compostage...



Le concours "Jardins et balcons fleuris" a été lancé ce matin, les inscriptions sont ouvertes depuis lors, jusqu'au 23 novembre 2018 à midi. Le jury composé d’élus, de partenaires et de représentants des services de la Ville visitera les jardins, balcons et embellissements des concourants du 3 au 7 décembre prochains. L’annonce des résultats et la remise des lots s’effectueront mi décembre 2018.



Une charte régionale "pour des collectivités sans pesticides à La Réunion" a été signée à 10h ce matin par la ville, qui confirme ainsi son engagement pour la préservation des espaces et de la qualité de vie des Portois. L’entretien des espaces verts communaux et la production de végétaux au sein de la pépinière sont réalisés depuis de nombreuses années sans avoir recours aux produits phytosanitaires.