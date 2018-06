<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul 3ème édition des jeux d’ULIS Les olympiades des ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) a rassemblé pour sa 3ème édition les enfants des écoles de la première circonscription de Saint-Paul à savoir les écoles de Grande Fontaine, l’Hermitage, Carosse, Mont Roquefeuil, Savanna et Choca. À l’initiative de Jean-Michel Labbe, professeur de CM1 à l’école de la Grande Fontaine, l’objectif de cette action est de faire accepter et dépasser les différences entre les enfants en situation de handicap et leurs petits camarades.

Une vingtaine d’ateliers étaient proposés ce vendredi matin sur le terrain de la Grande Fontaine. Football, rugby, handball, basket, jeux de quilles, parcours athlétique, lancer de précision, tir à l’arc… ont fait le bonheur de la ribambelle de marmailles venus s’amuser. « La différence entre les enfants scolarisés de manière dite normale et les enfants en ULIS c’est bien sûr l’apprentissage individualisé », indique Béatrice Lapeyre, enseignante en classe ULIS depuis 6ans.



Au delà de cette spécificité, impossible sur le terrain de distinguer les enfants des classes ULIS tant l’enthousiasme de tout ce petit monde est débordant. « Depuis 3 ans maintenant, notre souhait est que le mot différence n’aie plus de connotation négative mais soit synonyme de richesse pour tous », avoue l’instigateur de cette rencontre, Jean-Michel Labbe. Élèves, professeurs, accompagnants ont tous partagé un repas à la fin des activités. À n’en pas douter, l’objectif d’inclusion de cette journée a été atteint avec succès. Ville de Saint-Paul





