3ème édition NxSE à Paris

La Région Réunion accompagne la filière innovation/numérique dont l’événement NxSE illustre le dynamisme.



Avec une 3ème édition qui s’exporte cette année à Paris, l’ambition affichée par les participants vise à consolider la crédibilité du numérique auprès de ses partenaires et prospects français et internationaux.



L’accompagnement régional coordonné par la Maison de l’Export confirme le soutien affirmé de la collectivité à cette opération.

C’est à La Réunion que cette 3ème édition a débuté la semaine dernière avec la venue sur l’île de fonds d’investissements européens et africains, qui ont découvert l’écosystème riche et l’excellence du territoire.



Lors du vol du 7 octobre, 11 starts up réunionnaises ont réussi le pari du « pitch en lèr », première mondiale. Elles ont en effet, présenté leur projet dans l’avion au dessus de l’Afrique pour tenter de convaincre les fonds d’investissement présents, parmi lesquels la Financière Région était membre du jury. Le prix du meilleur pitch a été remporté par la société Hub2 qui a mis en œuvre un système innovant de bancarisation en Afrique.



L’expérience parisienne de la délégation réunionnaise a tenu ses promesses, avec une semaine riche et intense autour de la tech. Au programme, un Paris Tech Tour des lieux innovants de la capitale : visite de l’incubateur Station F et du programme OutreMer Network dédié aux start-up des outre-mer, le Cargo et le 1er incubateur touristique d’Europe Welcome City Lab. La semaine s’est poursuivie mardi avec les Electric Days de l’innovation organisés par EDF.



Mercredi 10 octobre, le forum NxSE a été inauguré à l’Etoile Saint Honoré dans le centre de Paris avec l’ensemble des participants réunionnais, parisiens et africains. Un programme riche de conférences autour de la tech avec un panel de qualité a auguré de belles opportunités d’affaires.



Le Président de la Région Réunion, 1ère Région française totalement fibrée en 2020 grâce à une politique d’aménagement numérique déclinée sur le territoire, a rencontré à cette occasion chacune des entreprises présentes sur le forum, acteurs de l’excellence d’une filière réunionnaise du numérique qui se développe.