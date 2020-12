Rubrique sponsorisée 3ème conférence internationale sur le climat et la biodiversité

Le 8 décembre dernier à l'occasion de la journée mondiale du climat, la Région Réunion a organisé la 3ème conférence internationale sur le climat et la biodiversité. Stopper l'érosion grandissante de la biodiversité constitue un enjeu majeur indispensable à la résilience des territoires insulaires, au regard des effets conjugués de la globalisation des échanges socio-économiques et du changement climatique. Parmi les actions envisagées : la mise en place de l'Agence Régionale de la Biodiversité à l'échelle du grand océan Indien.

L’insularité de La Réunion offre un caractère exceptionnel en matière de biodiversité : forêt primaire, espèces de plantes multiples (oiseaux, poissons, coraux, mammifères, tortues) avec un taux d’espèces endémiques comparable à celui de territoires plus connus tels qu’Hawaï ou les Galápagos.



Ainsi, La Réunion fait partie des 34 hotspot (« points chauds ») de la biodiversité dans le monde selon l’Union mondiale pour la conservation de la nature (IUCN). Que cela soit à l’échelle mondiale, régionale ou locale, le changement climatique est une réalité et représente une menace importante pour les territoires : températures plus élevées, fréquence et intensité croissantes des phénomènes météorologiques extrêmes et élévation du niveau de la mer ont de graves conséquences pour la santé humaine, les écosystèmes, la biodiversité, les ressources en eau, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la migration.



Face aux nombreux constats alarmants, la Région Réunion a entamé plusieurs programmes d’actions et de partenariats dans la zone du grand océan Indien afin de contribuer à enrayer ce déclin tout en travaillant pour un aménagement équilibré et durable du territoire réunionnais.





En 2020, la troisième édition de la Conférence sur le climat et la bio- diversité s’est inscrite dans la démarche de celle initiée en 2017 : renforcer le partage de connaissances et d’expertises en positionnant les territoires régionaux comme des sentinelles du changement climatique pour une meilleure harmonisation des actions au-delà des frontières. Ces échanges ont eu pour objectifs de :

➜ définir les actions à mettre en œuvre par les territoires insulaires pour réduire les impacts du changement climatique et augmenter leur résilience,

➜ définir le rôle de chaque partenaire et sa contribution dans la mise en place de l’Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB), ouverte sur le grand océan Indien.

Cette année encore, les représentants des pays de la zone tels que Maurice, Madagascar, Comores, ceux des autres DOM comme la Guadeloupe ou Mayotte, et les représentants des réseaux internationaux de préservation de l’environnement et de l’Union Européenne, ont répondu présents (format webinaire).



