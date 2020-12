Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION 3ème Conférence Internationale sur le Climat & la Biodiversité





Hotspot mondial de la biodiversité, La Réunion est un territoire qui possède des écosystèmes primaires uniques, impliquant une responsabilité à l’échelle mondiale, au regard de leur vulnérabilité face aux crises environnementales.



Stopper l’érosion de la biodiversité qui s’accélère constitue donc un enjeu majeur indispensable à la résilience des territoires insulaires, au regard des effets conjugués de la globalisation des échanges socio-économiques et du changement climatique.



Cette conférence internationale est une étape importante pour la mise en place de l’agence sur le climat et la biodiversité à l’échelle du grand océan Indien.



Objectif : renforcer le partage de connaissances et d’expertises, en positionnant les territoires régionaux comme des sentinelles du changement climatique, pour une meilleure harmonisation des actions au-delà des frontières.







LA PROGRAMMATION

13h30 : Ouverture de la conférence

Didier ROBERT, Président du Conseil Régional de La Réunion

Pauline HOARAU, égérie engagée et marraine de la conférence

Flavien Philomel JOUBERT, Ministre de l’Agriculture, du Changement climatique et de l’Environnement, République des Seychelles

Kavydass RAMANO, Ministre de l’Environnement, de la gestion des déchets et du changement climatique, République de Maurice

Vahinala Raharinirina BAOMIAVOTSE, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, République de Madagascar

14h15 : Séquence internationale : changement climatique et vulnérabilité des territoires



Intervention des ONG internationales Oru Fogar, Regions4, R20 et The Climate Group.

Abdessamad SEKKAL, Président, ORU Fogar

Arantxa TAPIA, Présidente, REGIONS4

Magnus BERNTSSON, Président, R20

14h45 : Table ronde 1 : création d’une Agence Régionale de la Biodiversité à La Réunion



En partenariat avec l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et l’État, présentation des étapes de la mission de préfiguration de l’Agence Régionale de la Biodiversité de La Réunion, organisation et rôle des parties prenantes (communauté scientifique, éducative, associations, société civile…)

Jean-Michel ZAMMITE, Directeur des Outre-mer, Office Français de la Biodiversité

Soudjata RADJASSEGARANE, Directrice, Direction de l’Énergie, de l’Économie Circulaire et de la Biodiversité, Conseil Régional de La Réunion

Nicolas ROUYER, Délégué territorial Océan indien, Direction Outre-Mer, Office Français de la Biodiversité

Mathieu SOUQUET, Directeur Outre Mer Biotope

Jean-Yves PESEUX, Adjoint au chef de Service Eau et Biodiversité, Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de La Réunion

Guillaume CHARLAT, Directeur, Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement, Conseil Départemental de La Réunion

Jean-Philippe DELORME, Directeur du Parc national de La Réunion

16h00 : Table ronde 2 : rayonnement d’une agence de la biodiversité et du climat dans le grand océan Indien



Les enjeux à relever dans l’océan Indien en matière de préservation de la biodiversité et de changement climatique. Partager des connaissances et expertises entre les territoires, premières sentinelles du changement climatique. Enjeux au cœur du grand océan Indien.

Travis E.J.PAYET, 3ème Secrétaire, Département des Affaires Etrangères, Ministère des Affaires Etrangères, République des Seychelles

Daniel ALI BANDAR, Secrétaire Général, Ministère de l’Environnement, République de l’Union des Comores

Hery RAKOTOARIVONY, Conseiller technique, Coordinateur de la diplomatie verte et des organismes, République de Madagascar

Shiv SEEWOOBADUTH, Directeur de l’Environnement, Ministère de l’Environnement, de la gestion des déchets et du changement climatique, République de Maurice

16h35 : Table ronde 3 : les Agences Régionales de la Biodiversité- retours d’expérience



La loi biodiversité de 2016 a permis d’innover dans la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de la biodiversité avec le déploiement d’agences régionales de la biodiversité. Ces agences visent à renforcer durablement l’action publique et privée en faveur de la connaissance, la préservation et la restauration de la biodiversité. Partager l’expérience des autres ARB pour définir les caractéristiques de l’ARB à La Réunion (étapes de préfiguration, statuts, gouvernance, missions, fonctionnement, budget…)

Julie COLLOMBAT DUBOIS, Directrice ARB IDF

Simon WOODSWORTH, Directeur ARB Occitanie

Jean-Sébastien NICOLAS, Chargé de mission, Région Guadeloupe

Mohammed ISSOUF, Chargé de mission, Conseil Départemental de Mayotte

17h45 : Clôture de la conférence





