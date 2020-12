Rubrique sponsorisée 3ème Conférence Internationale sur le Climat & la Biodiversité : s'inscrire à la visioconférence...

La Région Réunion organise la 3ème conférence internationale sur le climat et la biodiversité portant sur la création d’une Agence Régionale de Biodiversité - ARB - ouverte sur le grand océan Indien. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 4 Décembre 2020 à 18:26 | Lu 91 fois

Stopper l’érosion de la biodiversité !



Hotspot mondial de la biodiversité, La Réunion est un territoire qui possède des écosystèmes primaires uniques, impliquant une responsabilité à l’échelle mondiale, au regard de leur vulnérabilité face aux crises environnementales.



Stopper l’érosion de la biodiversité qui s’accélère constitue donc un enjeu majeur indispensable à la résilience des territoires insulaires, au regard des effets conjugués de la globalisation des échanges socio-économiques et du changement climatique.



Cette conférence internationale est une étape importante pour la mise en place de l’agence sur le climat et la biodiversité à l’échelle du grand océan Indien.

Objectif : renforcer le partage de connaissances et d’expertises, en positionnant les territoires régionaux comme des sentinelles du changement climatique, pour une meilleure harmonisation des actions au-delà des frontières.

INSCRIPTION à la web conférence du mardi 8/12/2020 à 13h30



