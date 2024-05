3e Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion du bassin Sud Est – 2024

AU PROGRAMME

MERCREDI 29 MAI 2024 SIDR des 400 • Place de la Libération

Venez à la rencontre de la Caravane du Département et celles des partenaires locaux… vous informer sur les aides et dispositifs du Département et autres acteurs associatifs, bailleurs sociaux… à la rencontre d’entreprises affiliées aux fédérations FRBTP, Tamarins services, Enrobés OI, hôtel Akoya, restaurant le QG, Hôtel Les Géraniums, Groupe Leclerc, Service Intérim, SCOPAD, en participant à un Jobdating connaître vos droits et être accompagnés dans les démarches administratives : services CCAS du Tampon et les travailleurs sociaux du TAS SUD EST tester de nouveaux outils numériques avec Emergence OI (drone, casques virtuels, robots, imprimantes 3D tissus brodeuse…) découvrir les différents dispositifs de la Mission Locale Sud (jeu de piste, Escape Game animé par les jeunes des services civiques de la MLS)

Ateliers de prévention :

• Tests de dépistages rapides du VIH, Hépatite C et B

Atelier de sensibilisation du public sur la lutte antivectorielle,la lutte contre les moustiques et la dengue et la protection contre la leptospirose par l’Agence Régionale de Santé

Atelier de sensibilisation et découverte des pratiquesculturales respectueuses de l’environnement

vous informer sur les métiers de services à la personne, la petite enfance, autonomie des personnes âgées, personnes handicapées participer à l’atelier de l’Arbre santé autour de l’alimentation, les violences intra-familiales, les addictions aux écrans, les accidents domestiques, le harcèlement avec le Point info Santé

parcourir l’offre de services de France Travail et des opportunités d’emploi : Job Dating trouver une insertion professionnelle ou de formation par le biais des métiers de l’uniforme (RSMA, armée de l’air, terre , mer, la Police, la légion Etrangère….)

trouver une formation ou un contrat en alternance (CMA, SPL AFPAR, XENUS FORMATION, CCI, CAR…..) trouver des aides à la création et à la reprise d’activité avec les organismes dédiés (Département, CGSS)

Ateliers de démonstration et de confection d’objets artisanaux : • Atelier de multiplication de végétaux et atelier de

reconnaissance des plantes • Atelier de démonstration du choca exposition, créations

fait-main • Atelier de dégustation des produits de la ferme • Atelier autour des métiers de l’esthétique • Atelier découverte couture et menuiserie • Atelier Découvre nout savoir-faire

Un événement du Conseil départemental en partenariat avec la Mairie du Tampon, Mairie de l’Entre-Deux, France Travail, la CASUD, la Mission Locale Sud, la CAF, la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat