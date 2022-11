Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL 3e édition du Festival du film au Féminin à Saint-Paul Du 21 au 26 novembre, se tiendra la 3ème édition du Festival du Film au Féminin sur le territoire réunionnais. Le Festival du film au Féminin accueillera des réalisatrices, scénaristes et productrices du monde du cinéma au cœur de l’île intense pour partager et échanger sur leurs productions !

Le Film au Féminin est un festival engagé à l’égard des Femmes. Dans ce cadre, plusieurs projections auront lieu sur le territoire avec : WOMAN en présence de la réalisatrice Anastasia MIKOVA ainsi que la découverte de films en avant-premières : MON HÉROÏNE, HOURIA, MARIA RÊVE et biens d’autres.



La philosophie de cette manifestation en l’honneur des femmes, est l’universalité : toutes les femmes de toutes les origines, cultures, religions et niveaux sociaux seront représentées. La motivation étant le partage et l’échange avec l’espoir de susciter chez les jeunes l’envie de se dépasser, de croire, d’oser et d’entreprendre.



Saint-Paul, terre de festivals et partenaire de l’événement, est honoré de clôturer cette manifestation le lendemain de la journée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes.



C’est donc le samedi 26 novembre qu’aura lieu une projection célébrant les femmes et le football, au cœur du site du Jardin d’EDEN à l’Hermitage-Les-Bains. “Participer au rayonnement de l’île intense est important pour la créatrice du Festival du film au Féminin”, confie Edith SEMMANI, présidente de l’association Cœur Vert.



C’est avec le célèbre film “Joue la comme Beckham”, de la productrice Gurinder Chadha, que le Festival tirera sa révérence.

Ce film a été choisi pour mettre en avant le côté familial et faire un clin d’œil à La Coupe de Monde de Football qui aura lieu du dimanche 20 novembre 2022 au dimanche 18 décembre 2022.



Symboliquement, la Ville de Saint-Paul est heureuse de s’inscrire à travers cette projection dans le droit et l’égalité et souhaite valoriser cette projection auprès des Saint-Paulois !





