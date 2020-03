3e édition “Terr’O Naturel !” du 20 mars au 11 avril | Ensemble cultivons l’avenir !

Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, Terr’O Naturel est une initiative originale du TCO de réunir deux temps forts annuels autour du développement durable : la Semaine pour les alternatives aux pesticides (du 20 au 30 mars 2020) et la Semaine nationale du compostage de proximité (du 28 mars au 12 avril 2020).Localement, sur le territoire de la côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu), nous vous proposons des animations sur 3 semaines !Venez rencontrer nos médiateurs, pour échanger en toute convivialité sur le jardinage et la culture au naturel. “Ensemble cultivons l’avenir ! “ … Faites le choix d’agir en conscience pour votre santé et pour l’environnement.Durant cette période, il y aura aussi des jeux avec des cadeaux à gagner sur notre page Facebook … Restez connectés !