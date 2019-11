3e édition Convention Tattoo: Les amateurs de tatouages sont attendus à la Cité des Arts

Pour la troisième fois, la Convention du Tattoo revient à La Réunion ce weekend du 16 et 17 novembre.



Des professionnels venus de Thaïlande, de Bali ou de métropole ont pris place au coeur de la Cité des Arts depuis hier. De nombreux professionnels locaux s'imposent également dans le milieu avec un univers qui leur est propre. Pour ceux souhaitant encore passer sous les aiguilles de ces passionnés, la Convention du Tattoo est en place toute la journée, ce dimanche, dès 10 heures.



Le nombre de visiteurs prouve que le tatouage se démocratise. Il n'a pas d'âge, il a seulement une histoire. Tout le monde peut se faire tatouer, hormis les personnes diabétiques, les femmes enceintes ou encore des personnes atteintes de cancer, pour lesquelles un avis médical est indispensable.



Mais de nombreuses femmes, victimes de cancer du sein, ont recours au tatouage pour reconstruire l'auréole mammaire perdue. Une tatoueuse présente confie justement qu'elle ne fait pas payer ce type de prestations et que la Sécurité Sociale devrait les prendre en charge.



Hormis les tatoueurs et les tatoués, il est également possible de s'initier aux jeux vidéo en arcade. A l'extérieur, les visiteurs peuvent aussi voir des ateliers de graff, de customisation ou encore des figures de BMX. D'autres nombreux stands de ventes sont à découvrir.