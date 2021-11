La grande Une 3e dose pour tous : Ce que le gouvernement va annoncer

Le ministre des Solidarités et de la Santé prend la parole ce jeudi après-midi. Voici les nouvelles mesures qu'Olivier Véran devrait présenter. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 à 08:06





Ils sont aujourd'hui valables pour 72 heures. Mais leur durée sera réduite à une seule journée. Une nouvelle vague de coronavirus prend actuellement de l'ampleur sur le territoire français. Le gouvernement va donc dévoiler sa stratégie de lutte contre la circulation du virus pour la fin d'année. Olivier Véran donnera une conférence de presse dans la journée.Aucune indication n'a été fournie quant au retour ou non de l' état d'urgence sanitaire qui pourrait permettre l'instauration d'un couvre-feu ou d'un confinement . Mais de nouvelles mesures sont attendues. BFMTV assure avoir été informée des annonces à venir.Le gouvernement souhaite donc élargir le rappel du vaccin à l'ensemble de la population française. Sans 3e dose, le Pass sanitaire sera invalidé au bout de 7 mois.Les Français n'auront plus à attendre 6 mois avant de faire le rappel, mais 5 mois.Ils sont aujourd'hui valables pour 72 heures. Mais leur durée sera réduite à une seule journée.