A la Une . 3e dose du vaccin : Le gouvernement n'exclut pas d'invalider le pass en cas de refus

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a indiqué ce mardi matin en plus d'un rappel aux Français éligibles à la 3ème dose du vaccin, que rien n'était exclu concernant la validité du pass sanitaire en cas de refus. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 à 07:09





Le porte-parole du gouvernement a ensuite expliqué sur RTL Matin : "Ce matin, oui, je lance un appel au rappel afin que cette protection continue, d'autant plus que l'épidémie recommence à gagner du terrain depuis une semaine, même si on est à un niveau très faible".



