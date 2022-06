A la Une .

3e circonscription : Nathalie Bassire brise la dynastie Thien Ah Koon à l'Assemblée

Contre vents et marées, Nathalie Bassire est réélue députée de La Réunion. La candidate de droite avait tous les maires contre elle. Celui de Cilaos, celle de Saint-Louis et surtout André Thien Ah Koon qui lançait dans le grand bain son fils Patrice. Nathalie Bassire réalise un véritable exploit dans ces conditions très défavorables et surtout un handicap de 5 points au soir du premier tour. Prisca Bigot sur place :