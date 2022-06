3e circonscription : La haine de Macron plus forte que l’amour des maires

Les sites de pari en ligne ne permettent pas de miser sur les élections, mais nul doute que ceux qui auraient misé sur Nathalie Bassire seraient contents. Contrairement aux élections de 2017, la députée sortante ne disposait plus du soutien de ténors locaux pour conserver son écharpe de député.Proche de Didier Robert, Nathalie Bassire a donc perdu son principal soutien suite à sa défaite aux élections régionales de l’année dernière et son retrait de la vie politique. Si son allié s’en est allé, ses ennemis sont eux bien restés. Ainsi, bien qu’ayant été oratrice de la campagne de Valérie Pécresse, la députée sortante se voyait refuser l’investiture LR dans la 3e circonscription.C’est donc seule qu’elle se lançait dans la campagne, opposée aux candidats possédant les soutiens de grands partis nationaux ou les appareils militants locaux. Une bataille inégale qu' elle a malgré tout remportée Si l’ancienne institutrice ne disposait plus d’appuis politiques, elle allait obtenir un atout non négligeable : le rejet d’Emmanuel Macron à La Réunion. Car si le président de la République a su se faire réélire au plan national, c’est contre lui que les Réunionnais ont décidé de faire barrage... et visiblement contre tous ceux qui l’ont soutenu de près ou de loin.Les élections législatives ont donc largement confirmé la fracture entre le chef de l’État et la population réunionnaise. Aucun candidat avec écrit "Ensemble !" sur son bulletin n’est parvenu au deuxième tour. Leader local de la LREM, Bachil Valy n’a obtenu 9,67% au premier tour dans la 3e circonscription. Une haine d’Emmanuel Macron qui semble donc incurable, mais surtout contagieuse.À La Réunion, la NUPES n’a donc eu qu’à se pencher pour ramasser les électeurs, à l’exception de la 3e circonscription.Bien qu’ayant toujours affirmé ne pas vouloir rejoindre la majorité présidentielle, Patrice Thien Ah Koon et David Lorion ont malgré tout toujours été suspectés de vouloir franchir le Rubicon une fois élus. Le député sortant de la 4e circonscription était activement soutenu par Michel Fontaine et des militants saint-pierrois.Le maire de Saint-Pierre avait directement appelé à voter Emmanuel Macron entre les deux tours de la présidentielle. Un appel loin d’être entendu puisque Marine Le Pen était arrivée en tête dans sa commune.André Thien Ah Koon, qui a appelé à voter Macron juste avant le premier tour, avait vu également les électeurs tamponnais largement se détourner de ses consignes . Un choix manqué pour le maire du Tampon qui a donc dû changer de stratégie pour la campagne de son fils.Comprenant que le soutien de la majorité présidentielle serait un handicap, André Thien Ah Koon s’est donc tourné vers les maires de la circonscription et de leur appareil militant. Juliana M’Doihoma et Jacques Técher ont répondu à l’appel et ont officiellement soutenu Patrice Thien Ah Koon. Certains estiment que Bachil Valy était en charge de détourner l’attention des anti-Macron Une stratégie d’ancrage locale qui n’aura pas fonctionné pour Patrice Thien-Ah-Koon. Les électeurs lui ont préféré Nathalie Bassire qui a été perçue plus éloignée de la macronie que lui.Reste à savoir si ces maires vont réussir à se guérir de cet anti-macronisme aigu qui frappe les élus dans l’île. Heureusement pour eux, les prochaines échéances électorales sont encore loin… à moins d’une dissolution.