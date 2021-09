3e Startupweekend ESS | Les inscriptions sont ouvertes !

C’est parti pour la 3e édition du Startupweekend ESS (Économie Sociale et Solidaire) ! Vous êtes porteur.se.s d’un projet qui s’inscrit dans le cadre de l’économie sociale et solidaire ? Où que vous soyez, dans les quatre coins de l’île, vous pourrez y participer de chez vous grâce à cette nouvelle édition 100% on line qui se déroulera les 19, 20 et 21 novembre prochains. Un week-end placé sous le signe de l’esprit d’entreprendre et de la créativité qui permet d’accompagner et de valoriser les porteurs de projets ESS de l’ensemble du territoire réunionnais, depuis l’idée jusqu’à la réalisation …