3e Startupweekend ESS | Les inscriptions sont ouvertes !

Après le succès des deux précédentes éditions du Startupweekend ESS (Économie sociale et Solidaire) ayant permis à des startups telles que Le Garage Solidaire et Ensemble.re de voir le jour, l’association Webcup et ses partenaires renouvellent l’expérience pour une 3e édition du Startupweekend entièrement dédiée à l’Économie Sociale et Solidaire.Le Startupweekend ESS, organisé par l’association Webcup est soutenu par de nombreux partenaires dont le TCO, la Ville du Port et la CRESS (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de La Réunion).