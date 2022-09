Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION 3e Festival du Film de Femmes - Soirée d’inauguration Ce lundi 26 septembre se tenait la soirée inaugurale de la 3e édition du Festival du Film de Femmes « Le Temps des Femmes ».





La Présidente de Région et Présidente de l’UFR, Huguette BELLO, la Députée, Karine LEBON, la 1ere adjointe de la Mairie de Saint-Paul, Suzelle BOUCHER, la Conseillère Régionale et Secrétaire Générale de l’UFR étaient présentes à Lespas Lecomte de Lisle à Saint-Paul. Devant une salle pleine, la marraine de l’événement, Delixia PERRINE, a rappelé l’importance de cette cause commune. Tel un symbole, l’humanité est cet oiseau, ce paille-en-queue. « Pour voler, il a besoin de ses deux ailes. L’aile « Femme », l’aile « Homme ». Parfois, il peine à voler. Une aile se brise. Mais pour avancer, il a besoin de ses deux ailes. L’humanité ne pourra s’élever qu’avec ses deux ailes. »



« Le Festival Le Temps des Femmes permet d’avoir un vrai regard sur la situation des femmes dans le monde. » Pour Suzelle BOUCHER, « diffuser ces films est un acte militant. Notre mission est de lutter contre la fatalité. Dans certains pays, les femmes sont considérées comme un objet, un bien meuble. Certaines d’entre elles surmontent ces iniquités. Rien n’est acquis. Rien n’est figé. Rien n’est perdu. »



La Députée, Karine LEBON rappelle ô combien il est important de continuer à se battre et à travailler ensemble. « Nous devons lutter et faire entendre la cause de toutes les femmes réunionnaises. Notre féminisme n’est pas à géométrie variable. Notre féminisme se bat pour toutes les femmes contre toutes les formes de violence. Le sexisme est partout. Même dans notre langue. Un courtisan. Un entraîneur. Un homme facile. Un professionnel. Et que pensez-vous des péripatéticiens ? Ils désignent les disciples d’Aristote. Au masculin, ces mots sont positifs. Faites l’exercice et utiliser maintenant ces mots au féminin. Pour atteindre l’égalité, les mots doivent changer pour aider à répondre aux maux de notre société. Nos droits ne nous sont pas donnés. Ils doivent se conquérir. Et rien n’est acquis. Cette lutte est longue. »



La Présidente de Région et Présidente de l’UFR est catégorique, « l’égalité pour les femmes est un impératif. C’est un enjeu de civilisation. C’est dans cette perspective que s’inscrit ce festival « Le temps des femmes ». C’est surtout un temps pour s’interroger. Qu’est ce qu’être une femme aujourd’hui ? C’est une problématique complexe. A travers ces portraits de femmes et de toutes les femmes se posent la question de la liberté. Depuis toujours les êtres humains rêvent de liberté. Cet idéal, de rupture avec l’ordre injuste, Aimé Césaire l’a chanté. La liberté et l’égalité ont éveillé bien d’espérance et d’inspiration. Combien de générations de femmes ont eu cet idéal de liberté pour se retrouver libres de leur choix ? Le chemin des luttes est encore bien long. Le cœur des femmes continuent à s’élever partout dans le monde. En Iran, les femmes tentent de faire tomber la forteresse des barbus. L’histoire des femmes est un long combat pour la liberté, pour la dignité. Nous devons renforcer notre vigilance. Le sexisme court toujours. » Retrouvez toute la programmation de la 3e édition du Festival « Le Temps des Femmes » sur le www.festivaldufilmdefemmes.re Organisé par Ciné Festival Océan Indien et l’Union des Femmes Réunionnaises, le festival, qui se tient jusqu’au 2 octobre prochain, propose des films courts et longs de fiction et des documentaires internationaux. Des conférences sont également proposées abordant les conditions de la femme dans le monde.La Présidente de Région et Présidente de l’UFR, Huguette BELLO, la Députée, Karine LEBON, la 1ere adjointe de la Mairie de Saint-Paul, Suzelle BOUCHER, la Conseillère Régionale et Secrétaire Générale de l’UFR étaient présentes à Lespas Lecomte de Lisle à Saint-Paul. Devant une salle pleine, la marraine de l’événement, Delixia PERRINE, a rappelé l’importance de cette cause commune. Tel un symbole, l’humanité est cet oiseau, ce paille-en-queue. « Pour voler, il a besoin de ses deux ailes. L’aile « Femme », l’aile « Homme ». Parfois, il peine à voler. Une aile se brise. Mais pour avancer, il a besoin de ses deux ailes. L’humanité ne pourra s’élever qu’avec ses deux ailes. »« Le Festival Le Temps des Femmes permet d’avoir un vrai regard sur la situation des femmes dans le monde. » Pour Suzelle BOUCHER, « diffuser ces films est un acte militant. Notre mission est de lutter contre la fatalité. Dans certains pays, les femmes sont considérées comme un objet, un bien meuble. Certaines d’entre elles surmontent ces iniquités. Rien n’est acquis. Rien n’est figé. Rien n’est perdu. »La Députée, Karine LEBON rappelle ô combien il est important de continuer à se battre et à travailler ensemble. « Nous devons lutter et faire entendre la cause de toutes les femmes réunionnaises. Notre féminisme n’est pas à géométrie variable. Notre féminisme se bat pour toutes les femmes contre toutes les formes de violence. Le sexisme est partout. Même dans notre langue. Un courtisan. Un entraîneur. Un homme facile. Un professionnel. Et que pensez-vous des péripatéticiens ? Ils désignent les disciples d’Aristote. Au masculin, ces mots sont positifs. Faites l’exercice et utiliser maintenant ces mots au féminin. Pour atteindre l’égalité, les mots doivent changer pour aider à répondre aux maux de notre société. Nos droits ne nous sont pas donnés. Ils doivent se conquérir. Et rien n’est acquis. Cette lutte est longue. »La Présidente de Région et Présidente de l’UFR est catégorique, « l’égalité pour les femmes est un impératif. C’est un enjeu de civilisation. C’est dans cette perspective que s’inscrit ce festival « Le temps des femmes ». C’est surtout un temps pour s’interroger. Qu’est ce qu’être une femme aujourd’hui ? C’est une problématique complexe. A travers ces portraits de femmes et de toutes les femmes se posent la question de la liberté. Depuis toujours les êtres humains rêvent de liberté. Cet idéal, de rupture avec l’ordre injuste, Aimé Césaire l’a chanté. La liberté et l’égalité ont éveillé bien d’espérance et d’inspiration. Combien de générations de femmes ont eu cet idéal de liberté pour se retrouver libres de leur choix ? Le chemin des luttes est encore bien long. Le cœur des femmes continuent à s’élever partout dans le monde. En Iran, les femmes tentent de faire tomber la forteresse des barbus. L’histoire des femmes est un long combat pour la liberté, pour la dignité. Nous devons renforcer notre vigilance. Le sexisme court toujours. »







Dans la même rubrique : < > Rencontre et échanges avec les éco-délégué.e.s - Visite ministérielle Ouverture à la circulation des voies côté mer de l’ancienne route du littoral, de La Grande Chaloupe vers Saint-Denis