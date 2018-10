<<< RETOUR La Réunion Positive

3e Edition du Business Tech International NXSE

Ce vendredi 5 Octobre 2018, a eu lieu au Mercure Créolia, la conférence de presse de présentation de la 3e édition du Salon NXSE. Pour cette édition 2018, un concept original a été pensé pour rendre les échanges plus attractif et fructueux. Le forum se déroulera en 3 lieux, 3 temps et 3 mouvements !!







Ensuite, le 7 Octobre : Direction Paris pour les entreprises et start-up Réunionnaises, pour exposer leur savoir-faire, mais en plein vol, les entreprises participantes au Forum participeront à "Pitch en Ler’ ", un concours novateur, ou elles se mesureront lors de leurs différents speech de 3 min pour voir qui auront les faveurs de 8 fonds d’investisseurs .



Enfin, les 9-10 Octobre : Le Forum NXSE prendra ses quartiers à Paris, avec 13 exposants et 42 speakers. Au programme, des conférences (Keynote et table ronde), Exhibition Hall (Ilots et stands d’exposants), Rencontre BtoB ainsi que le Pitch en Ler’ Award, cérémonie de remise de prix du concours Pitch en Ler’.



Plus d'informations : https://nxse.io/

