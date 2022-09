A la Une .. 39es Journées européennes du patrimoine : 270 évènements dans l'île

Une Avec plus de 270 évènements étalés sur 120 sites, les 39es Journées européennes du patrimoine ont de quoi satisfaire tout le monde. Si la visite des lieux qui ont marqué l’Histoire de La Réunion est toujours au rendez-vous, le thème du "patrimoine durable" permet d’ouvrir de nouveaux horizons.Ainsi, l’environnement est mis à l’honneur avec la découverte de lieux naturels afin de découvrir leur passé pour protéger leur futur. C’est le cas de la visite des lieux de ponte des tortues marines à Saint-Leu ou la submangrove de l’Étang Saint-Paul.Le savoir-faire réunionnais est également mis en avant. De nombreuses communes et associations vont proposer des ateliers pour des activités comme le tressage de vacoas ou la découverte des plantes médicinales.Le programme complet par commune est à retrouver ici Une carte interactive permet de trouver les principaux sites de l’île.