39 cas de dengue confirmés à La Réunion

La dengue connaît une décroissance indique la Préfecture dans un communiqué relatif à l’épidémie actuelle. L’ouest et le sud restent les zones les plus touchées.

Épidémie de dengue à La Réunion : phase décroissante Du 13 au 19 juillet, 39 cas de dengue ont été confirmés.



Les indicateurs de surveillance de la dengue sont en baisse (nombre de cas confirmés, passages aux urgences, consultations en médecine de ville), témoignant du ralentissement de l’épidémie. 22 communes restent concernées par une circulation virale : l’ouest et le sud de l’île sont les plus touchés avec une importante dispersion des cas.



Bien que rares, on observe des manifestations ophtalmologiques chez certains patients environ une semaine après le diagnostic de dengue. Aussi, il est recommandé en cas de perte brutale de l’acuité visuelle ou d’apparition de tâches noires, de consulter un ophtalmologue ou de se rendre dans un service d’urgence hospitalière pour bénéficier d’une prise en charge adaptée.



La préfecture et l’ARS rappellent à la population l’importance de poursuivre les mesures de prévention essentielles : consulter rapidement un médecin en cas de symptômes, se protéger des piqûres de moustiques et continuer à se protéger même malade pour protéger ses proches, et éliminer les gîtes larvaires tout autour de son domicile.



Situation épidémiologique au 28 juillet 2020 (données de la Cellule régionale de Santé Publique France)



Bien qu’en baisse, sur les 15 derniers jours, la quasi-totalité de l’île reste concernée par une circulation virale.



Les principaux regroupements de cas (foyers de dengue) :





Région Sud (27%)



Saint-Louis (la Chapelle, Pont Neuf, Plateau Goyaves, Les Cocos, Le Kerveguen, Les Vacoas, la Rivière, Le Bois-de-Nèfles,Cité Coco, Le Verval, Petit Bon Dieu, Le Ruisseau Terres Rouges)



Saint-Pierre (La Ravine Blanche, Grands Bois, Mont-Vert-les-Bas, Terre Sainte, Le Syndicat, les Assisses, Condé, Bois d’Olives, Ravine des Cabris, Sainte Céline, Ligne Paradis, Basse-Terre-les-Bas, Pierrefonds)



Les Avirons (Le Ruisseau, Barouty, Les Bananes, La Croix, Fond Maurice)



L’Étang-Salé (Ravine Sheunon)



L’Entre-Deux (Le centre-ville, Le Chemin Tourangeau)



Le Tampon (Le Dix-neuvième, La Plaine des Cafres)



Saint-Joseph (Les Grègues, Jean Petit)



La Petite-Île (Le Chemin Chiendent)





Région Ouest (59%)



Saint-Paul (Vue Belle, Carosse, Mont Roquefeuil, Grand Fond, Saint-Gilles-les-Bains, Saint-Gilles-les-Hauts, L’Eperon, Le Petit Bernica, Lotissement Gayette, Villèle, Bellemène, Macabit Bois Joli, Grande Terre, Plateau Caillou, Hangar, Le Bois-de-Nèfles, La Grande Fontaine, Moulin à Eau, La Plaine, L’Étang, Parc à Jacques, La Saline-les-Bains)



La Possession (Dos d’Âne, Moulin Joli, Fond de Bac, La Rivière des Galets, Lotissement Dodin, Saint-Laurent, Sainte-Thérèse, centre-ville, le Camp Magloire, Le Vingt-Septième)



Saint-Leu (Maduran, le Portail, Grand Fond, le Cap Lelièvre, Cité Pêcheurs, l’Étang Saint-Leu, centre-ville, La Fontaine)



Le Port (La Rivière des Galets, La Petite Pointe, La Cité RN4, Le Parc Boisé, Lotissement Cotur, Usine EDF, Mondon, 20 Décembre, Cimetière Marin)





Région Nord (8%)



Sainte-Marie (Espérance-les-Bas, Les Gaspards)



Saint-Denis (les Affouches, le Ruisseau Blanc, Bellepierre, Chateau Morange, Sainte-Clotilde, La Bretagne, Moufia, Le Chaudron)



Sainte-Suzanne (Deux Rives, Quartier Français)





Région Est (6%)



Saint-André (Lotissement Satec, maison Valliamé, Rivière-du-Mât-les-Hauts)



Bras-Panon (Les Avocatiers, Le Refuge, Libéria)



Sainte-Rose (Petit brûlé)



La Plaine des Palmistes (premier village)



Saint-Benoît (Beaufonds, centre-ville, Bras Canot, Bras Fusil, Chemin Morange, Petit Saint-Pierre, La Confiance, Bras Madeleine)



Les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS et du SDIS continuent leurs interventions de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion de la Covid-19. Ces traitements contre la prolifération de moustiques sont indispensables pour lutter contre la dengue et doivent être accompagnés par les gestes de prévention mis en oeuvre par les Réunionnais.



Depuis le début de l’année Près de 16 000 cas autochtones confirmés

622 hospitalisations

1 712 passages aux urgences

19 décès (dont 9 directement liés à la dengue)



Quelques Chiffres clés Du 1er janvier au 30 juin 2020

Près de 16 000 cas autochtones confirmés

58 900 visites de cours et jardins

10 % de domiciles ayant au moins 1 gîte larvaire lors de ces visites

4 960 zones d’intervention en porte à porte

186 quartiers traités de nuit



Du 1er au 30 juin 2020



1 708 cas autochtones confirmés

10 900 visites de cours et jardins

7 % de domiciles ayant au moins 1 gîte larvaire lors de ces visites

1 300 zones d’intervention en porte à porte

87 quartiers traités de nuit



Recommandations pour lutter contre la dengue Se protéger des piqûres de moustique (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs, diffuseurs)



Continuer à se protéger même malade pour ne pas contaminer son entourage



Vider tout ce qui peut contenir de l’eau à son domicile (gîtes larvaires) : soucoupes et petits objets, vérification de l’écoulement des gouttières, respect des jours d’enlèvement des déchets…



Consulter un médecin en cas d’apparition des symptômes : fièvre éventuellement associée à des maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements ou fatigue.



Appelez votre médecin avant de vous rendre à son cabinet médical : il décidera avec vous de la meilleure prise en charge (consultation au cabinet ou à distance) et vous orientera vers un laboratoire d’analyses médicales pour confirmation du diagnostic de la dengue.



Ces mesures de protection s’appliquent également aux personnes ayant déjà contracté la dengue. En effet, avec 3 types de dengue présents sur le territoire, ces personnes peuvent de nouveau être infectées par le virus.