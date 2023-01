La CASUD a installé 38 nouvelles bornes de collecte sur son territoire (le Tampon, Entre-Deux, Saint-Joseph et Saint-Philippe) afin de favoriser le tri et la collecte des emballages recyclables et du verre.





Ces 38 nouvelles bornes (25 pour les emballages et 13 pour le verre) correspondent à un investissement de 91 140€ HT avec le soutien de CITEO et sont venues compléter le dispositif déjà existant de 215 bornes de collecte sur le territoire de la CASUD.





Pour rappel, ce sont plus de 5 000 tonnes d’emballages et 2 200 tonnes de verre qui ont été collectées en 2021.