38 nouveaux cas Covid-19 à Mayotte en 24 heures Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 13:04

À Mayotte, l’épidémie continue de progresser alors que le département est le seul de France à être toujours confiné.



Mayotte compte 38 nouveaux cas en ce lundi de déconfinement sur le reste du territoire national, soit 1061 cas covid+ confirmés depuis le début de l'épidémie. Ce chiffre s'entend sur un nombre de tests réalisés sur plus de 4500 personnes.



50 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 10 malades admis en service de réanimation. A ce jour, Mayotte doit déplorer 12 décès dûs au Coronavirus, soit un de plus qu'hier.







