38 des 69 des migrants sri lankais arrivés le 14 janvier ont été reconduits

Reconduite de ressortissants Sri Lankais



Un avion a décollé ce jour de La Réunion pour reconduire au Sri Lanka 38 (dont 2 femmes et 2 mineurs) des 69 ressortissants arrivés le 14 janvier 2023 à bord de l’embarcation IMULA 532 CHW.



Il s’agissait du 5ème navire ayant accosté depuis juillet 2022 sur notre sol.



Au terme de la procédure, sur les 31 Sri Lankais restant, 7 sont des mineurs accompagnés et les 24 autres ont été admis à déposer une demande d’asile.



La très forte mobilisation des services de l’État, sous le contrôle du juge, a encore permis de faire respecter la loi dans le respect de la dignité humaine, et d’assurer la reconduite des migrants non admis en une dizaine de jours seulement.



Le gymnase de la commune de Sainte-Marie mobilisé pour accueillir les migrants sera rapidement libéré pour lui permettre d’accueillir à nouveau les activités habituelles qui s’y déroulent.